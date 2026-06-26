Томские молодожены впервые зарегистрировали брак в историческом корпусе медвуза

В стенах СибГМУ впервые проходит столь масштабная церемония бракосочетания. Фото: департамент ЗАГС Томской области

Торжественная регистрация брака для трех студенческих пар состоялась в Сибирском государственном медицинском университете. Такая церемония в Томске проводилась впервые. Об этом рассказали в профильном департаменте.

Молодожены, чьи судьбы связаны с медициной и наукой, узаконили свои отношения в величественных исторических корпусах с изысканной архитектурой.

«В стенах университета впервые проходит столь масштабная церемония бракосочетания. Для сотрудников, учащихся и всех, кто имеет отношение к вузу, это уникальная возможность узаконить свои отношения в этих величественных исторических корпусах с изысканной архитектурой. Полагаю, что это станет доброй традицией», — отметила заместитель начальника департамента ЗАГС Томской области Елена Тюменева.

Среди первых участников выездной церемонии оказались выпускники медицинского и политехнического вузов. Молодые семьи поздравили руководство университета и представители профильного ведомства.

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