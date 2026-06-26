Томск оказался в середине сибирского рейтинга по ценам на продукты

Некоторые продукты в Томской области заметно подорожали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость основных продуктов питания в Томске остается на среднем уровне среди городов Сибири. Об этом говорят данные отчета Томскстата.

По итогам июня текущего года килограмм хлеба из пшеничной муки в областном центре стоит 126 рублей, а ржаного — сто рублей. Гречневая крупа обойдется покупателям в 67 рублей, литр пастеризованного молока в 95 рублей, а килограмм сметаны в 306 рублей. Мясная продукция также сохраняет стабильные цены: говядина стоит 816 рублей за килограмм, охлажденные куры — 225 рублей, вареная колбаса — 491 рубль. Овощи и бакалея, в том числе картофель, морковь и сахар-песок, продаются по цене от 68 до 73 рублей за килограмм.

Самые низкие цены на ряд товаров зафиксированы в соседних Омске и Новосибирске, а наиболее высокие — в Абакане, Красноярске и Кызыле.

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