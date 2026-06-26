Ограничения связаны с ажиотажем населения Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом Томской области 26 июня ввели запрет на продажу бензина на трех АЗС в определенные часы. Об ограничении рассказал мэр города Валерий Дениченко в социальных сетях.

Причиной стал ажиотажный спрос населения на АЗС при сложной ситуации с поставками топлива. Лимиты и ограничения действуют на основные марки бензина и дизеля.

Список действующих ограничений на основных заправках Стрежевого:

АЗС на улице Коммунальной, 12

На АЗС установлен полный запрет отпуска топлива марки АИ-92 с 10:00 до 14:00 часов. Отпуск автобензина (АБ) ограничен 30 литрами за одну транзакцию, дизельного топлива (ДТ) — 250 литрами. Заправка в железную канистру разрешена только до 20 литров в одни руки.

АЗС на улице Транспортная, 40

На АЗС установлен также полный запрет отпуска топлива марки АИ-95 с 14:00 до 18:00 часов. Действует строгий лимит в 30 литров как на автобензин (АБ), так и на дизельное топливо (ДТ).

АЗС на улице Коммунальная, 54

На АЗС установлены следующие квоты: 40 литров на автобензин (АБ) и 80 литров на дизельное топливо (ДТ). Разрешена заправка исключительно в топливный бак автомобиля.

Во всех перечисленных случаях действуют исключения для спецслужб. Ожидается, что ситуация с поставками стабилизируется в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лимиты на стрежевских заправках не позволят увозить топливо в другие регионы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru