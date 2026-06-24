Шикарными снимками поделилась фотограф-любитель Елена Мануйлова

Лето в Томске — время, когда хочется сбежать из душного города туда, где зелень по-настоящему густая, а воздух пахнет рекой. Одно из таких мест — поселок Победа в 60 км от областного центра. Населенный пункт с неофициальный статусом курортный и его окрестности давно облюбовали местные жители и гости региона. Здесь можно вдоволь бродить по тенистым тропинкам, наслаждаться игрой света на глади Оби, озера Лебяжье, вбирать в себя спокойствие, которого порой так не хватает в суете забот. В июне природа щедра на оттенки. Нежная салатовая и яркая зеленая листва, насыщенная синева воды — в новом фотопутешествии от «Комсомольской правды — Томск».

На умиротворяющей прогулке. Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Этот пейзаж хочется разглядывать и разглядывать. Фото предоставила Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Загадочное судно с надписью «Продан». Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Зеленый и синий — главные цвета июня. Фото: Елена Мануйлова

Фото предоставила Елена Мануйлова Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда природы засыпает... Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Водные прогулки. Фото: Елена Мануйлова

Мост через Обь. Фото: Елена Мануйлова

Фото: Елена Мануйлова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» показала в фоторепортаже, как горожане зажигали тысячи свечей ночью.

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