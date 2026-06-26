Томичи передавали Киеву данные о погибших военных

Томичей будут судить за шпионаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России пресекла деятельность жителей Томской области, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военнослужащих, в том числе погибших в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, фигуранты уголовного дела осуществляли сбор и передачу противнику информации в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ.

«Фигуранты уголовного дела осуществляли сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

По признакам состава преступления возбуждено дело по статье «Государственная измена» Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой участникам грозит пожизненное лишение свободы. За совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства федеральное законодательство предусматривает максимальные меры наказания.

ФСБ в настоящее время продолжает оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить другие обстоятельства и участников противоправной деятельности. Количество фигурантов в пресс-релизе не уточняется.

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