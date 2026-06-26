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НовостиОбщество26 июня 2026 13:25

Томичи спасли две тысячи деревьев с помощью сбора макулатуры на переработку

Акция «Спаси дерево» проводится в поддержку президентского нацпроекта «Экологическое благополучие»
Екатерина Сафонова
Организаторы обеспечили своевременный вывоз вторсырья со своих территорий

Организаторы обеспечили своевременный вывоз вторсырья со своих территорий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подвели итоги акции «Спаси дерево». Она проводилась в регионе в течение нескольких недель. Томичи сдавали макулатуру, картон и бумажные упаковки на переработку. Сегодня в профильном ведомстве озвучили итоги акции.

В мероприятии приняли участие около ста организаций из Томска, ЗАТО Северск и нескольких муниципальных районов. Участники собрали более ста шестнадцати тонн макулатуры, что позволило сохранить почти две тысячи деревьев. Межведомственное взаимодействие профильных министерств и образовательных структур обеспечило строгий контроль за соблюдением экологических нормативов.

Лидерами первого этапа стали средняя школа номер сорок три, собравшая более девяти с половиной тонн бумаги, Томский экономико-промышленный колледж с результатом почти девять тысяч шестьсот килограммов и средняя школа номер восемьдесят восемь, сдавшая свыше шести тысяч килограммов макулатуры.

Нарушение правил обращения с отходами и несанкционированный вывоз макулатуры влечет за собой административные штрафы, а за неповиновение законным требованиям инспекторов виновным грозит задержание на двенадцать суток.

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