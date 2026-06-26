Авиация разгоняет облака над томской тайгой для вызова точечных осадков

Специальная аэрогруппировка вызывает грозу над самыми сложными участками Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Летчики-наблюдатели приступили к искусственному вызову осадков над очагами лесных пожаров в Томской области с использованием самолета Ан-26 «Циклон». Об этом рассказали в профильном департаменте.

Специалисты воздействуют на ресурсную облачность, чтобы осадки пролились точно над горящими участками тайги. По прогнозам синоптиков, 26 и 27 июня условия для проведения работ по разгону облаков останутся благоприятными. Всего с 12 июня, когда в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, ликвидировано более семидесяти пожаров, в том числе свыше шестидесяти в труднодоступных и удаленных местах.

На 24 июня в области действуют пятьдесят три очага возгорания, пятьдесят из которых расположены в глухих местах, куда техника не может пробраться. Основной объем работ пожарные выполняют вручную. На тушении задействовано пятьсот девяносто человек и шестьдесят шесть единиц техники. В помощь местным силам стянуто более ста пятидесяти парашютистов и десантников из соседних регионов, а также семьдесят два специалиста из Хабаровского края и Кировской области.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и умышленные поджоги квалифицируются по статье 8.32 КоАП РФ и статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. За подобные деяния предусмотрены крупные денежные штрафы, обязательные работы и лишение свободы на срок до восьми лет. Своевременное информирование экстренных служб по номеру 112 и осознанное отношение к природе позволяют минимизировать риски и сохранить уникальные лесные ресурсы и предотвратить пожар.

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