Вода — главное спасение от зноя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стал известен предварительный прогноз погоды на первые числа июля в Томской области. По информации синоптиков ЦГМС, в регионе ожидается жара и неравномерные осадки.

«Ночные температуры воздуха в регионе составят +11, +16 градусов. Днем ожидается +23, +28°С, местами до +34°С. Осадки ожидаются местами. Температурный фон начала июля ничем не отличается от того, который наблюдается в регионе в конце июня», – уточнила начальник отдела метеорологии томского ЦГМС Светлана Рюхтина.

Метеоролог отметила, что при грозах температура воздуха будет опускаться до +23, +28 градусов, если осадков не будет, столбики термометров будут подниматься выше +30°С.

Если заглянуть в долгосрочные прогнозы погодных сервисов, жара ослабнет только в середине второго месяца лета. По информации портала «Гисметео», с 12 июля в Томске и области температура воздуха составит +21 градус, в отдельные дни ожидается всего +19°С.

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