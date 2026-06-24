Привлечены 540 специалистов: В Томской области тушение пожаров осложнено рельефом

На тушение пожаров в Томской области направлены 40 авиапожарных Авиалесоохраны Пермского края и Авиалесоохраны Мурманской области Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с лесными пожарами в Томской области остается сложной. На 24 июня действуют 52 возгорания, а на борьбу со стихией брошены 540 человек и десятки единиц техники. Об этом рассказали в Управлении Лесоохраны Томской области.

Наиболее сложная обстановка складывается на востоке региона. На помощь томским лесникам направлены сорок авиапожарных из Пермского и Мурманского краев. Всего с начала пожароопасного периода для ликвидации угроз привлечено сто девяносто парашютистов и десантников из Федеральной Авиалесоохраны, в том числе из Хабаровского края, Хакасии, Омской, Новосибирской, Кировской и Архангельской областей.

Причиной осложнившейся обстановки стали многочисленные грозы и аномальная жара, на фоне которой по всей области действует наивысший класс пожарной опасности. Правоохранительные органы и надзорные ведомства напоминают, что антропогенный фактор также остается главной угрозой. В случае возникновения пожаров по вине человека наступает уголовная ответственность.

Для поддержки наземных группировок Федеральная Авиалесоохрана проводит работы по искусственному вызыванию осадков. За сутки к тушению привлечено более пяти сотен сорока человек, задействовано семьдесят единиц наземной техники и пять воздушных судов. Из-за сложного рельефа и удаленности очагов основной объем работ выполняется вручную. С тринадцатого по двадцать третье июня в области были ликвидированы шестьдесят лесных пожаров.

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