Томские вузы принимают заявления через Госуслуги до двадцать пятого июля

Весь процесс занимает несколько минут Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прием документов в восемь высших учебных заведений Томской области начался через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Подать заявления в электронном виде может любой выпускник, причем, сделать это можно одновременно в несколько учебных заведений.

В число доступных для подачи документов вошли Томский государственный университет, политехнический университет, университет систем управления и радиоэлектроники, государственный медицинский университет, архитектурно-строительный университет и педагогический университет, а также филиалы федеральных структур в регионе. Результаты единого государственного экзамена передаются в приемные комиссии автоматически из государственных информационных систем, в том числе сведения о льготах и индивидуальных достижениях.

Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до двадцать пятого июля, а на платные отделения до двадцатого сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области 34 выпускника получили максимальный результат на ЕГЭ

Томские молодожены впервые зарегистрировали брак в историческом корпусе медвуза

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru