Томские вузы принимают заявления через Госуслуги до двадцать пятого июля

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Прием документов в восемь высших учебных заведений Томской области начался через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Подать заявления в электронном виде может любой выпускник, причем, сделать это можно одновременно в несколько учебных заведений.
В число доступных для подачи документов вошли Томский государственный университет, политехнический университет, университет систем управления и радиоэлектроники, государственный медицинский университет, архитектурно-строительный университет и педагогический университет, а также филиалы федеральных структур в регионе. Результаты единого государственного экзамена передаются в приемные комиссии автоматически из государственных информационных систем, в том числе сведения о льготах и индивидуальных достижениях.
Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до двадцать пятого июля, а на платные отделения до двадцатого сентября.
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