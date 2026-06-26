В Томской области 34 выпускника получили максимальный результат на ЕГЭ

После резервных дней в расписании ЕГЭ стоят дополнительные Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершились резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ. По итогам основного этапа в Томской области 34 выпускника получили максимальный результат — 100 баллов — по математике, русскому языку, физике, географии, истории и литературе. Продолжается обработка работ по биологии, географии, информатике и иностранным языкам.

В резервные дни экзамены сдавали выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период из-за болезни, совпадения дат двух экзаменов или других уважительных причин, подтвержденных документами. Также в резервные дни основного периода экзамены сдавали выпускники прошлых лет.

Ежегодно ЕГЭ проходит в три периода, в каждом периоде есть основные и резервные дни сдачи.

После резервных дней в расписании ЕГЭ стоят дополнительные. В этот период выпускники могут пересдать один из предметов, которые сдавали по выбору. В этом году дополнительные дни для пересдачи в расписании намечены на 8 и 9 июля. Пересдать можно любой предмет. Важный нюанс — первый результат аннулируют и сохраняют только обновленные баллы.

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