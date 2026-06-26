Дожди в выходные подарят томичам ощущение прохлады Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на 27 и 28 июня. В последние выходные первого месяца лета будет жарко, возможны осадки.

Суббота, 27 июня

Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, град, утром в отдельных районах — туман.

Ветер северо-западный с порывами при грозах до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +12…+17°С, днем ожидается +25…+30 градусов. В Томске завтра будет чуть прохладнее: +26…+28°С.

Воскресенье, 28 июня

В регионе также местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, град.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. При грозах порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем +25…+30°С.

Новая неделя начнется с жары. В понедельник, 29 июня, воздух в регионе раскалится до +32 градусов. Более того, температурный фон второго месяца лета в Томской области будет похож на июньский

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