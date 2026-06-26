В Томской области около двухсот пар зарегистрируют брак 26.06.2026

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Дата 26.06.2026 стала одной из самых популярных для свадьбы в этом году в России. В Томской области в эту пятницу зарегистрировать брак планируют около двухсот пар. Из них в областном центре – более 60, сообщили в департаменте ЗАГС.
Помимо территориальных отделов ЗАГС самостоятельной площадкой для официального бракосочетания сегодня стал Дом приемов Томской области, расположенный в памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова». Кроме того, впервые регистрация браков состоится в СибГМУ.
В этом году большой наплыв женихов и невест в ЗАГСах страны ожидается также 08.08.2026.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске возле памятника Аркадию Иванову появился новый цветник
В томский сквер у музея НКВД вернулись скамейки
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru