В Томской области около двухсот пар зарегистрируют брак 26.06.2026

В последние годы в России регистрация в «красивые» даты стала очень популярна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дата 26.06.2026 стала одной из самых популярных для свадьбы в этом году в России. В Томской области в эту пятницу зарегистрировать брак планируют около двухсот пар. Из них в областном центре – более 60, сообщили в департаменте ЗАГС.

Помимо территориальных отделов ЗАГС самостоятельной площадкой для официального бракосочетания сегодня стал Дом приемов Томской области, расположенный в памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова». Кроме того, впервые регистрация браков состоится в СибГМУ.

В этом году большой наплыв женихов и невест в ЗАГСах страны ожидается также 08.08.2026.

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