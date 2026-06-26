Томичку обвиняют в убийстве знакомой из ревности

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фото: СУ СК России по Томской области

В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра. В СУ СК России по Томской области уточнили, что горожанке предъявлены обвинения по статье УК РФ «Убийство».

В апреле в доме на улице Барнаульской компания из нескольких человек организовала застолье. Между 55-летней и 41-летней женщинами произошел конфликт. В СК сообщили, что старшая из женщин приревновала знакомую к хозяину дома. 55-летняя дама ножом ударила соперницу ножом в шею. Ранение оказалось смертельным.

Вину в содеянном обвиняемая признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соседнем Кузбассе завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве, сообщило издание «Сибдепо». Нетрезвый мужчина поссорился со своей соседкой и около двадцати раз ударил ее топориком по голове и лицу. Женщина погибла.

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