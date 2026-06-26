Дефицит топлива наблюдается на АЗС в некоторых районах Томской области

На некоторых заправках введены ограничения на покупку топлив Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На некоторых АЗС в Томской области не хватает топлива. По данным областных властей, дефицит наблюдается, в том числе, на заправках в Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах.

В правительстве региона полагают, что ситуацию спровоцировал повышенный спрос местных жителей. В течение этой пятницы, 26 июня, планируется восполнить запасы топлива в муниципалитетах.

В Томской области на некоторых заправках введены ограничения на покупку топлива: где-то можно залить в бак только тридцать литров бензина, где-то запрещена продажа топлива в любые емкости, помимо топливного бака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лимиты на стрежевских заправках не позволят увозить топливо в другие регионы

«Стрелял, чтобы напугать»: В Томской области мужчина приговорен к шести годам колонии за попытку убийства

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru