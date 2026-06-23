Лимиты на стрежевских заправках не позволят увозить топливо в другие регионы

На некоторых АЗС запрещена продажа топлива в любые емкости, помимо топливного бака Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в томских пабликах стали появляться фотографии с автозаправочных станций региона. Томичи публикуют объявления с АЗС об ограничениях в покупке топлива: где-то можно залить в бак только тридцать литров бензина, где-то запрещена продажа топлива в любые емкости, помимо топливного бака.

Утром 23 июня небольшой пост о лимитах на АЗС опубликовал в своем канале мэр Стрежевого. Валерий Дениченко выложил несколько фото с заправок, где в объявлениях прописаны нововведения: заправка только в бак машины, бензин наливают по предоплате и только определенное количество литров.

Одновременно глава северного города успокоил стрежевчан, отметив, что повода для беспокойства нет.

«Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях», — уточнил чиновник.

Мэр добавил, что топливо в городе есть, а лимиты таковы, что никто из автомобилистов не останется с пустым баком.

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