В Томской области действует 51 лесной пожар

Ситуация с лесными пожарами в Томской области осложнилась в первой декаде июня из-за гроз и дефицита осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, на территории Томской области действует 51 лесной пожар. Большая часть возгораний — 18 — зафиксирована в Верхнекетском районе. По данным департамента лесного хозяйства, лес горит, в том числе, в Александровском, Асиновском, Бакчарском лесничествах.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано три лесных пожара на территории Асиновского, Верхнекетского и Парабельского лесничеств.

В четверг, 25 июня, в Томской области искусственно вызывали и усиливали осадки для тушения лесных пожаров. Работы вели летчики — наблюдатели федеральной Авиалесоохраны с самолета Ан-26 «Циклон».

Помощь Томской области в тушении лесных пожаров оказывают более 150 парашютистов и десантников из Омской, Новосибирской, Кировской, Архангельской областей, Хакасии, Хабаровского края. Ожидается прибытие 25 парашютистов и десантников из Мурманской области.

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