Вместе со скамейками в сквер вернулись горожане, которые с комфортом сидят на этих конструкциях Фото: Елена Белоусова.

В последние дни июня произошли изменения в сквере Памяти жертв политических репрессий в Томске. На эту локацию вернулись скамейки.

Два месяца назад — в апреле — в сквере появился забор, им огородили место, где был установлен Камень скорби. Сам камень из сквера вывезли, исчезли скамейки. Все эти события объяснили оползневыми процессами на участке, где расположен сквер.

Забор остается там, где томичи привыкли видеть его в последние два месяца Фото: Елена Белоусова.

С газонов еще не убрали сетку, которой в апреле огородили сквер Фото: Елена Белоусова.

Сквер Памяти на проспекте Ленина был открыт в 1992 году Фото: Елена Белоусова.

В конце июня на привычные места вернулись скамейки-качели и обычные места для отдыха; более того, начались работы по благоустройству сквера — рабочие восстанавливают плитку на пешеходных дорожек. Забор, закрывающий то место, где находился Камень скорби, пока не убрали.

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