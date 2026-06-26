Фото: Елена Белоусова.
В последние дни июня произошли изменения в сквере Памяти жертв политических репрессий в Томске. На эту локацию вернулись скамейки.
Два месяца назад — в апреле — в сквере появился забор, им огородили место, где был установлен Камень скорби. Сам камень из сквера вывезли, исчезли скамейки. Все эти события объяснили оползневыми процессами на участке, где расположен сквер.
Фото: Елена Белоусова.
Фото: Елена Белоусова.
Фото: Елена Белоусова.
В конце июня на привычные места вернулись скамейки-качели и обычные места для отдыха; более того, начались работы по благоустройству сквера — рабочие восстанавливают плитку на пешеходных дорожек. Забор, закрывающий то место, где находился Камень скорби, пока не убрали.
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