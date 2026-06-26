Памятник Аркадию Иванову находится рядом со школой №32. Фото: Елена Пожидаева

На проспекте Ленина возле памятника революционеру Аркадию Иванову группа инициативных томичей высадила цветник. Младший научный сотрудник Сибирского ботанического сада Елена Пожидаева сообщила «КП-Томск», что основой цветника стали декоративные многолетники: дербенник иволистный, котовник Фассена, ирис сибирский, осока пальмолистная.

Несколько часов работы потребовалось волонтерам, что украсить территорию саженцами. Фото: Елена Пожидаева

Идея украсить территорию возле памятника саженцами принадлежит группе «Ландшафтные волонтеры». Члены группы курировали процесс посадки. Саженцы в землю опускали студенты Биологического Института ТГУ.

«Ландшафтные волонтеры» — это томичи, которые хотят видеть свой город по-настоящему зеленым. Именно они высадили цветник «Новое дыхание» у Роддома №1.

В землю возле памятника посадили декоративные многолетники. Фото: Елена Пожидаева

Большевик Аркадий Иванов с 1911 по 1914 год находился в нарымской ссылке, затем жил в Томске. В 1979 году на пересечении проспекта Ленина и улицы Пирогова был установлен памятник Иванову. Рядом расположена улица, названная в честь Аркадия Иванова.

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