Бизнесмен Виктор Бут считает, что у африканцев и русских — похожая душевная конструкция

Африканцы и русские оказались удивительно похожи Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский предприниматель Виктор Бут, которого называли оруженым бароном, в интервью изданию mosaica.ru сравнил менталитеты жителей Африки и России. По мнению Бута, африканцы и русские оказались удивительно похожи. За всеми внешними различиями у представителей двух разных континентов — удивительно похожая душевная конструкция, в основе которой прямота, открытость, умение радоваться.

Бут, который пятнадцать лет провел в американской тюрьме, отметил, что в периоды стресса черпал силы в восточной мудрости. «Мне дала опору философия Востока. Спокойное, вдумчивое принятие реальности. Позволяет не просто выживать в хаосе, но сохранять ясность ума», — поделился Бут.

Виктор Бут был осужден в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержке терроризма. В 2022 году его выпустили по обмену на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В 2026 году должны начаться съемки биографического фильма про Виктора Бута.

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