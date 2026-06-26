Томич в состоянии комы был госпитализирован после пожара в доме на Елизаровых

Возгорание в доме на Елизаровых было ликвидировано менее чем за тридцать минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем в четверг, 25 июня, в Томске произошло возгорание в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Елизаровых. По информации регионального управления МЧС, очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире, на первом этаже.

Из подъезда пожарные эвакуировали десять человек.

В МЧС сообщили о двух пострадавших на пожаре людях: женщина 1941 года рождения получила ожоги рук и головы. Ее отправили в ожоговое отделение ОКБ. Мужчина 1963 года рождения получил отравление продуктами горения тяжелой степени. В состоянии комы его госпитализировали в отделение токсикологии ОКБ.

Пламя огнеборцы потушили очень быстро, на это потребовалось около тридцати минут.

В результате пожара в комнате обгорела кровать, закоптились стены. Общая площадь пожара составила три квадратных метра, причина возникновения огня в квартира пока не установлена.

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