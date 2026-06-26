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НовостиОбщество26 июня 2026 0:50

Жара до +32°С ожидается в Томской области 26 июня

В регионе местами возможны кратковременные дожди и грозы
Елена Белоусова
В последний рабочий день недели небо над Томском будет хмуриться

В последний рабочий день недели небо над Томском будет хмуриться

Фото: Елена Белоусова.

Переменнная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 26 июня. По данным синоптиков томского ЦГМС, в области днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный с порывами при грозах до 16 м/с. Температура воздуха днем составит +27…+32 градуса.

В Томске днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу местами. В дневные часы столбики термометров поднимутся +28…+30 градусов.

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