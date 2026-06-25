Томичи массово берут ипотеку после снижения ставки до 14 процентов

Ипотека для томичей становится более доступной Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Банк России зафиксировал рост заявок на ипотечные кредиты в Томской области на фоне снижения ключевой ставки до четырнадцати и двадцати пяти сотых процента, что регламентируется Гражданским кодексом РФ и федеральным законодательством о банковской деятельности. Об этом сообщили в местном представительстве Банка России.

Одной из главных причин аналитики называют смягчение условий на фоне монетарной политики регулятора. Заемщикам предлагают гибкие варианты, в том числе ипотеку с пониженным платежом в первые тринадцать месяцев, что удобно при покупке жилья без отделки или для последующего ремонта.

«Постепенное снижение рыночных ставок стимулирует граждан возвращаться на ипотечный рынок, а банки, в свою очередь, предлагают более гибкие условия кредитования, — отметила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Шулякова.

Во втором полугодии, при сохранении тенденции к смягчению денежно-кредитной политики, спрос на жилье будет только расти.

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