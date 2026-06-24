Памятник архитектуры в Томске за тридцать один миллион рублей не ушел с торгов

Объект не смогли продать с первого раза Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аукцион по продаже исторического корпуса лавок на площади Ленина в Томске с начальной стоимостью тридцать один миллион рублей признан несостоявшимся. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей на участие в электронных торгах.

Лот состоял из самого здания площадью двести шестьдесят пять квадратных метров и соответствующего земельного участка. Прием заявок стартовал тринадцатого апреля и завершился шестнадцатого июня. Торги планировалось провести в электронном формате на повышение цены с шагом полтора миллиона рублей, однако комиссия зафиксировала факт непоступления задатка и полного отсутствия интереса со стороны инвесторов.

Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу площадь Ленина, двенадцать и является частью Базарной площади, возведенной в конце девятнадцатого века. Согласно акту технического осмотра, здание находится в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта штукатурной отделки фасадов и кровли. Памятник архитектуры нуждается в бережном восстановлении и сохранении исторического облика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске волонтеры создадут цветник возле памятника революционеру Иванову

Томичи могут охладить дом с помощью полотенца и вентилятора

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru