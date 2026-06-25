В Томске обновили крыши четырех многоквартирных домов на проспекте Ленина

Основные работы будут завершены в теплый сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске полностью завершены работы по капитальному ремонту крыш в нескольких многоквартирных домах по проспекту Ленина, улице Войкова и Иркутскому тракту, сообщает Союз строителей Томской области.

«Строители полностью демонтировали старую кровлю, кирпичные борова и вентиляционные шахты, старый утеплитель с пароизоляцией», — рассказали представители подрядных организаций.

Сейчас в многоквартирных домах появились новые скатные деревянные крыши с холодным чердаком и кровлей из профилированного настила. Работы велись с соблюдением всех строительных норм и правил, в том числе требований пожарной безопасности.

Выполнение данных работ строго регламентируется нормами Жилищного и Градостроительного кодексов Российской Федерации, гарантирующими безопасные условия проживания для местных жителей, студентов и граждан.

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