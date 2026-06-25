Ремонт школы в Кривошеинском районе завершат к августу под надзором прокурора

Ход строительства контролирует прокуратура региона. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Районный прокурор проинспектировал ход капитального ремонта здания средней школы имени Ф. М. Зинченко в Кривошеинском районе Томской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Надзорное ведомство взяло сдачу объекта на особый контроль, чтобы учебный процесс начался первого сентября в обновленных классах. В рамках заключенного контракта строительная организация обязана полностью обновить инженерные коммуникации, заменить дверные блоки и провести внутреннюю отделку помещений до августа две тысячи двадцать шестого года. Однако в ходе выездной проверки было выявлено отставание от утвержденного графика.

За нарушение сроков выполнения обязательств и срыв сдачи социально значимого объекта подрядчику грозят крупные денежные штрафы по статьям КоАП РФ. В случае неповиновения законным требованиям надзорных органов при устранении нарушений виновным лицам дополнительно грозит административное задержание на срок до двенадцати суток.

Руководитель надзорного ведомства потребовал от представителей строительной компании мобилизовать дополнительные силы и нарастить темпы работ. Надзорное ведомство продолжит сопровождение капитального ремонта до полного завершения всех этапов. Регулярные инспекции на объекте будут проходить до тех пор, пока школьники не смогут приступить к занятиям в безопасных и комфортных условиях.

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