Пермские парашютисты вылетели тушить сорок тысяч гектаров томской тайги

По оперативным данным, на землях лесного фонда зарегистрировано тридцать восемь очагов возгорания Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Команда из пятнадцати пожарных-парашютистов Пермского края направлена в Томскую область для ликвидации возгораний на площади сорок тысяч гектаров. Об этом рассказали в минприроды Прикамья.

Переброска сил осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия и федерального законодательства, регламентирующего действия в условиях чрезвычайных ситуаций и нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП РФ.

В сибирском регионе с тринадцатого июня действует режим чрезвычайной ситуации. По данным федерального лесного ведомства, на двадцать четвертое июня в соседнем регионе ведутся работы по тушению более пятидесяти лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила сорок тысяч гектаров. Координация действий разных регионов позволяет оперативно направлять резервы в очаги возгораний, в том числе привлекать авиацию и десантников.

Пермские специалисты обладают богатым опытом борьбы с крупными лесными пожарами и в прошлом году уже привлекались к тушению огня в Республике Бурятия.

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