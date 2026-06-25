Площадь лесных пожаров в Томской области достигла 17 тысяч га

Ситуация с лесными пожарами в регионе сложная, но контролируемая

Площадь лесных пожаров в Томской области увеличилась на четыре с половиной тысячи гектаров за сутки, достигнув почти семнадцати тысяч гектаров, сообщает информационное агентство ТАСС.

По оперативным данным, на землях лесного фонда зарегистрировано тридцать восемь очагов возгорания. Из-за аномальной жары и дефицита осадков на территории региона действует наивысший класс пожарной опасности, что строго регламентируется федеральным и региональным законодательством в сфере охраны лесов. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой административные штрафы по статьям КоАП РФ, а за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при пресечении правонарушений виновным грозит задержание на двенадцать суток.

Из-за труднодоступности и удаленности очагов основной объем работ по ликвидации огня выполняется вручную. Координация механизмов привлечения резервов гарантирует оперативное реагирование на стремительное распространение стихии.

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