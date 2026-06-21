Мрачная и величественная история — в новом фоторепортаже «КП». Фото: Руслан Мурзаев
На прошлой неделе томич Руслан Мурзаев уже делился с земляками кадрами знойного Вечного города. Напомним, в Риме столбики термометров, как и в Томске, перевалили за отметку +30. Сегодня сибиряк прислал новую серию знойных снимков из Италии. Они помогут совершить виртуальную прогулку тем, кто не поехал в отпуск, но желает насладиться красотами непривычного визуального ряда. «КП-Томск» публикует фото из самого сердца древней империи — из Колизея.
Амфитеатр Флавиев в Риме занимает площадь почти 2 га. Фото: Руслан Мурзаев
Дух трагической истории передается через объектив. Фото: Руслан Мурзаев
Внутри внушительной древней постройки. Фото: Руслан Мурзаев
Справочно:
Амфитеатр Флавиев — официальное историческое название античного сооружения. Дано в честь династии императоров, при которых построили объект.
Хочется разглядеть каждый элемент огромной постройки. Фото: Руслан Мурзаев
Еще один интересный кадр эксклюзивной подборки. Фото: Руслан Мурзаев
Этот 50-метровый гигант, строившийся почти 10 лет и вмещавший до 50 тысяч зрителей, до сих пор хранит следы гладиаторских боев.
Крест, установленный вдоль северной стены Колизея в 1926 году, напоминает о христианском переосмыслении древней арены. Фото: Руслан Мурзаев
Под ареной есть сеть подземелий, где томились клетки с хищниками, а система из 80 входов позволяла заполнить трибуны за 15 минут.
Высота стен: около 50 метров, это примерно 16-этажный дом. Высота сохранившейся части — 48,5 метра. Фото: Руслан Мурзаев
По некоторым оценкам, за всю историю амфитеатра на его арене погибло около 400 тысяч человек и более миллиона животных. Фото: Руслан Мурзаев
Томич постарался передать при помощи фотографий атмосферу величия мрачной истории «вечной» обители императоров и гладиаторов. По некоторым подсчетам, на римской арене погибли 400-500 тысяч человек и до миллиона животных.
Гладиаторские бои запретил в 405 году император Гонорий как противоречащие христианским ценностям. Фото: Руслан Мурзаев
С 1979 года Колизей входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Руслан Мурзаев
Река туристов в древнем сооружении. Фото: Руслан Мурзаев
Туристы считают Колизей одной из самых знаковых достопримечательностей мира. Фото: Руслан Мурзаев
Фото: Руслан Мурзаев
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
Завораживающий ракурс. Фото: Руслан Мурзаев
Колизеем амфитеатр стали называть примерно с 13-го века. Фото: Руслан Мурзаев
Колизей строили из камня и бетона с кирпичным заполнением. Внешние стены облицовывали травертином, а внутренние туфом и кирпичом. Фото: Руслан Мурзаев
Еще один впечатляющий кадр из эксклюзивной подборки. Фото: Руслан Мурзаев
В 18 веке папа Бенедикт XIV объявил Колизей местом гибели многих христианских мучеников, придав ему статус святыни. Фото: Руслан Мурзаев
ПУтешественники стремятся посетить древний амфитеатр. Фото: Руслан Мурзаев
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