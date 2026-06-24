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НовостиОбщество24 июня 2026 10:28

В Томске пройдет ярмарка вакансий с предложениями до 300 тысяч рублей

Мероприятие федерального масштаба состоится 26 июня на двадцати площадках города
Екатерина Сафонова
Томичи могут найти вакансию, даже без опыта работы

Томичи могут найти вакансию, даже без опыта работы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Более двухсот работодателей представят свои вакансии в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства. Среди предложений есть позиции, где уровень дохода достигает 300 тысяч рублей.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Томске в эту пятницу. Кадровый центр «Работа России» сообщает, что к участию приглашены свыше двухсот компаний-работодателей.

Наиболее высокие зарплаты предлагаются специалистам высокой квалификации. Так, должность главного агронома предполагает доход до трехсот тысяч рублей в зависимости от опыта кандидата. Столько же может зарабатывать специалист по интеграции прикладных решений. Слесарь-ремонтник пятого разряда получит фиксированный оклад в размере 187 тысяч рублей. Также в числе лидеров по оплате труда находятся оператор асфальтобетонного завода и машинист буровой установки с заработком до двухсот тысяч рублей.

Помимо основного блока для соискателей, программа мероприятия включает мастер-классы, тренинги, а также отдельный «Фестиваль профессий» для школьников и студентов и специальный трек для представителей бизнеса.

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