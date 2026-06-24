В Томске пройдет ярмарка вакансий с предложениями до 300 тысяч рублей

Томичи могут найти вакансию, даже без опыта работы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Более двухсот работодателей представят свои вакансии в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства. Среди предложений есть позиции, где уровень дохода достигает 300 тысяч рублей.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Томске в эту пятницу. Кадровый центр «Работа России» сообщает, что к участию приглашены свыше двухсот компаний-работодателей.

Наиболее высокие зарплаты предлагаются специалистам высокой квалификации. Так, должность главного агронома предполагает доход до трехсот тысяч рублей в зависимости от опыта кандидата. Столько же может зарабатывать специалист по интеграции прикладных решений. Слесарь-ремонтник пятого разряда получит фиксированный оклад в размере 187 тысяч рублей. Также в числе лидеров по оплате труда находятся оператор асфальтобетонного завода и машинист буровой установки с заработком до двухсот тысяч рублей.

Помимо основного блока для соискателей, программа мероприятия включает мастер-классы, тренинги, а также отдельный «Фестиваль профессий» для школьников и студентов и специальный трек для представителей бизнеса.

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