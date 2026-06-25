Участники СВО из Томска могут получить круглосуточную психологическую помощь

Помощь теперь доступна круглосуточно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С июня 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» начал работать единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества, который предоставляет медико-психологическую поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Теперь они могут обратиться за помощью в сообщество по ссылке vk.com/ksvo_medhelp.

Поддержка оказывается бесплатно, анонимно и круглосуточно. Для обращения не требуется предоставлять персональные данные. За два года работы чата медицинские специалисты обработали более 35 тысяч индивидуальных обращений, а к сообществу уже подключились свыше 25 тысяч человек из различных регионов России.

В чате работает команда опытных медицинских и клинических психологов, которые помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты и другими сложными ситуациями.

«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх или стресс. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания», — отметила руководитель Комитета Юлия Белехова.

Проект реализуется с 2024 года Комитетом семей воинов Отечества и Фондом «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

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