Часть региона пылает далеко от города, но смог с едким запахом тревожит томичей. Фото: Елена Мануйлова, Иван Рочив

Во второй половине июня-2026 Томскую область накрывает дымовая пелена. Люди чувствуют запах гари и делают снимки непривычных замутненных пейзажей. Причина происходящего небанальна — об этом рассказала специалист департамента лесного хозяйства Елена Полякова «Комсомольской правде — Томск». Как выяснило издание, дело не просто в действующих 58 пожарах, а в том, что такое их количество на редкость фиксируют в регионе одновременно.

— Елена Александровна, недавно деплес заявил, что смог пришел в Сибирские Афины аж из Красноярского края. Шлейф дыма, который мы наблюдаем сегодня, до сих пор тянется именно из соседнего региона?

— Нет. Если еще 18 июня мы говорили, что видим последствия красноярских пожаров, то теперь такой эффект дают возгорания в лесах нашей области. За последние сутки ликвидировано шесть пожаров, действуют 58, из которых локализованы два.

Фото: федеральная авиалесоохрана

— Это больше, чем в прошлые годы?

— Не больше в целом, но есть особенность: в 2026 году именно одномоментно больше пожаров. В связи с установившейся жаркой и сухой погодой, а также грозовой активностью на территории Томской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Класс пожарной опасности — 4,3, это высокий уровень.

Эти снимки местный житель сделал в окрестностях села Мельниково. Фото: Иван Рочив

— Почему дымку мы видим местами, не во всем Томске?

— В одних локациях смог виден невооруженным взглядом, в других — нет. Это зависит от продуваемости и направления ветра, который переносит массы дыма.

Этот кадр сделан сегодня. Нам нем не туман, а дымовая завеса. Фото: Елена Мануйлова

— А где сейчас полыхает, близко с главным городом региона?

— Основная группировка находится как раз-таки на значительном удалении от областного центра. Самое большое количество пожаров — 17 — в Верхнекетском районе. Также в Каргасокском — 11, Колпашевском — 5, Парабельском — 3. Есть еще в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Кедровском и Улу-Юльском лесничествах, у села Первомайское. То есть, все это не пригород.

— Для тушения пожаров в Томской области по-прежнему привлекают специалистов из других регионов?

— Да, конечно. У нас работают федеральные силы авиалесоохраны, задействован большой резерв из других регионов. Например, из Омской, Новосибирской, Архангельской областей, Хакасии.

Фото: федеральная авиалесоохрана

— Что можно порекомендовать местным жителям, столкнувшимся с неблагоприятными метеоусловиями?

— Плотно закрывайте окна и двери, проводите влажную уборку. Людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы очень важно строго соблюдать предписания врачей. При ухудшении самочувствия — одышке, кашле, головокружении — немедленно обращаться за медицинской помощью. Напоминаем о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и ограничения, действующие в период режима ЧС. В случае обнаружения возгораний или задымлений звоните на круглосуточную горячую линию лесной охраны 8 (800) 100 9400.

— Елена Александровна, есть ли вероятность, что в Томск снова прилетит шлейф из Красноярска? Можно ли вообще спрогнозировать, какая ситуация будет завтра?

— Спрогнозировать это невозможно, ведь все зависит от направления ветра и погоды. Это оперативная информация, она меняется каждый час.

Когда в воздухе стоит гарь, солнце выглядит необычно. Кадр сделан в деревне Нелюбино. Фото: Елена Мануйлова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» показала в фоторепортаже, как горожане зажигали тысячи свечей в память о погибших в Великую Отечественную войну.

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