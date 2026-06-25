Спецназ Томска уничтожил условных диверсантов и сбил беспилотники на стрельбище

Сотрудники Росгвардии провели тактико-специальное занятие в Томской области. Фото: Росгвардия

Подразделения силового ведомства провели тактико-специальное занятие на войсковом стрельбище в Томской области, в том числе отработав ликвидацию условной диверсионно-разведывательной группы и подавление беспилотников, сообщает информационное агентство «МАНГАЗЕЯ». Мероприятия регламентированы федеральным законодательством о безопасности и требованиями воинских уставов. Об этом сообщили в Росгвардии.

В учениях приняли участие бойцы спецподразделений «Корд» и «Ратник», а также сотрудники вневедомственной охраны. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по ведению разведки, организации боевого взаимодействия и поиску противника. Особый акцент сделан на слаженности при ведении огня из различных видов вооружения, смене огневых позиций и эвакуации условно пострадавших. В рамках противодействия современным угрозам силовики успешно обнаружили и подавили беспилотные летательные аппараты условного противника.

«Все поставленные задачи в ходе тактико-специального занятия были выполнены в полном объеме. В современных условиях важна каждая деталь, от скорости принятия решений до уверенных действий в нестандартной обстановке. Мы системно повышаем уровень подготовки, чтобы каждый сотрудник был готов к любому сценарию», — рассказал начальник управления полковник полиции Евгений Щербаков.

Межведомственное взаимодействие различных структур обеспечивает высокую готовность к отражению атак с воздуха и защиты стратегических объектов региона.

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