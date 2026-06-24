Минерализованные полосы защитят пять сел Кожевниковского района от огня

Организованы минерализованные полосы Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области заставила ответственные службы устранить нарушения пожарной безопасности вокруг пяти населенных пунктов Кожевниковского района. Об этом Прокурорская проверка выявила отсутствие обязательных защитных сооружений, что создавало прямую угрозу при возникновении пожара.

В ходе мониторинга исполнения законодательства о пожарной безопасности установлено, что территории вокруг сел Малиновка, Новосергеевка, Тека и деревень Борзуновка и Верхняя Уртамка оставались уязвимыми перед стихией. Отсутствие минерализованных полос вокруг населенных пунктов квалифицируется как нарушение требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности. За подобное бездействие ответственным лицам грозят административные штрафы по статьям КоАП РФ, а за неповиновение законным требованиям прокурора предусмотрено задержание на двенадцать суток.

По представлению надзорного органа ответственные службы незамедлительно устранили нарушение. Вокруг всех пяти населенных пунктов созданы минерализованные полосы, очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы. Эти защитные рубежи призваны остановить низовой пожар и не дать ему перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки.

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