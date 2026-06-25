Сельхозземли под Томском переведут в промышленные для строительства некрополя

Действующие кладбища в Томске исчерпали свой ресурс Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три крупных земельных надела общей площадью около ста двадцати гектаров рядом с селом Семилужки переведут из категории сельскохозяйственных в промышленные для ускорения строительства нового некрополя, способного заменить переполненные погосты областного центра. Процедура регламентируется нормами земельного и градостроительного законодательства, что гарантирует законность и прозрачность всех этапов подготовки территории.

Участки, ранее использовавшиеся для аграрных нужд, расположены в границах Воронинского сельского поселения. Межведомственное взаимодействие профильных структур позволяет синхронизировать все процессы для скорейшего ввода территории в оборот. В настоящее время ожидается положительное заключение от федерального ведомства, контролирующего использование сельскохозяйственных угодий. Выбор локации обусловлен строгими санитарными нормами: альтернативный вариант в окрестностях села Нелюбино отклонен из-за жестких ограничений в зоне томского водозабора, где первый водоносный горизонт залегает на уровне семидесяти сантиметров от поверхности, что делает захоронения экологически небезопасными.

Путь к будущему некрополю пройдет в восточном направлении от города, где уже сосредоточена основная похоронная инфраструктура, в том числе крематорий и действующие погосты. Ориентиром для автомобилистов послужит отрезок трассы, уходящий примерно на шестнадцать километров от существующего кладбища в Воронино. Ресурса новой территории хватит на ближайшие двадцать-тридцать лет. Этап непосредственного проектирования запланирован на две тысячи двадцать седьмой год, а при успешном прохождении всех согласований строительные работы стартуют в две тысячи двадцать восьмом году.

Действующие участки томских кладбищ практически исчерпали свой ресурс. Для покрытия текущих потребностей в августе на погосте в Воронино появится еще две тысячи мест, после чего вплоть до запуска нового некрополя церемонии прощания с усопшими можно будет проводить только на кладбище в районе Соснового Бора.

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