Избил гостя и сбросил тело с балкона: в Томске задержали жестокого убийцу

Мужчину вычислили по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске расследуют зверское убийство. Трагедия произошла на улице Беринга во время застолья. Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области.

По версии следствия, 22 июня в квартире на улице Беринга между хозяином и его гостем произошел конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры хозяин нанес знакомому множественные удары деревянной ручкой от швабры, ножкой стола и ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления спустя сутки мужчина сбросил труп с балкона квартиры.

В результате грамотно спланированных следственных действий во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 66-летний томич. Вину в содеянном фигурант признал полностью.

За совершение умышленного убийства федеральное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Расследование дела продолжается.

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