Бутылкой по голове: томичка получила срок за нападение на брата

В рассмотрении дела принимали участие специалисты прокуратуры Томской области. Фото: прокуратура Томской области

в Томской области женщина пыталась утихомирить брата и ударила его бутылкой по голове в ходе ссоры. Женщина таким образом решила остановить словесную перепалку родственника с отцом. Подробности «КП-Томск» рассказали в прокуратуре Томской области.

В январе текущего года в ходе совместного распития спиртных напитков между подсудимой и ее братом возник конфликт. Мужчина разговаривал на повышенных тонах с их отцом, что разозлило женщину. В порыве гнева она нанесла родственнику удар бутылкой из-под водки по голове. В результате противоправных действий потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Представитель надзорного ведомства, принимая во внимание личность виновной и ее рецидив, настоял на полной изоляции от общества.

Судебные органы назначили женщине два с половиной года лишения свободы и принят во внимание аналогичный эпизод ее жизни.

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