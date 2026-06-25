Сибирячка из-за дорожного конфликта выстрелила в такси с пассажирами

Так выглядит след от пули в боковом стекле. Фото: Полиция Кузбасса

Сюжет, достойный воплощения в кинематографе, могли наблюдать жители города Новокузнецка Кемеровской области. Издание «Сибдепо» сообщило, что автомобиль такси «Тойота Королла», в салоне которого находились пассажиры, был обстрелян из пневматического оружия.

За рулем такси находилась 45-летняя женщина. Стреляли из машины «Ниссаном Сирена», которой также управляла дама. В полиции выяснили, что причиной агрессии стал конфликт во дворе дома. Женщины поспорили по поводу очередности движения во дворе.

Водитель такси, посадив пассажиров, уехала. Обиженная автомобилистка бросилась в погоню, стреляла она прямо во время движения. При обыске у нее изъяли два пневматических пистолета, которые не требуют разрешения на хранение. Установлено, что выстрелов было три. Повреждено заднее левое боковое стекло и кузов автомобиля такси. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция в Томске ищет очевидцев апрельских ДТП

Жара и осадки в отдельных районах: Стал известен прогноз погоды на начало июля в Томске и области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru