Полиция в Томске ищет очевидцев апрельских ДТП

Оба дорожных происшествия случились на пешеходных переходах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томичей, которые в апреле стали свидетелями двух ДТП, просят помочь установить все обстоятельства инцидентов. В региональном УМВД изучают нюансы двух аварий: 29 апреля на улице Беринга, №10 водитель «Тойота Корона Премио» совершил наезд на четырнадцатилетнего подростка, который, по предварительной информации, управлял средством индивидуальной мобильности и не спешившись, двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

30 апреля на проспекте Комсомольском, №7, строение 12 водитель автомобиля «Лада Гранта», сбил двенадцатилетнего велосипедиста, который, по предварительной информации, также как и в первом случае, не спешившись, двигался по пешеходному переходу.

Требуется помощь очевидцев этих дорожно-транспортных происшествий, просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске для движения закрывают участок проспекта Кирова

Жители томского поселка одолжили денег знакомой по просьбе в мессенджере

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru