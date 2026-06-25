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НовостиОбщество25 июня 2026 12:30

Томские вузы выделили 650 мест для целевого обучения

Целевое обучение гарантирует трудоустройство для выпускников
Екатерина Сафонова
Квоты на каждое направление обучения назначаются свои

Квоты на каждое направление обучения назначаются свои

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томские университеты зарезервировали свыше шестисот мест для абитуриентов по целевому набору. В вузах и колледжах определили квоты для будущих специалистов, что регламентируется федеральным законодательством об образовании. Об этом рассказали сегодня в профильном ведомстве.

Для программ среднего профессионального образования предложено почти шестьсот договоров. К наиболее востребованным направлениям подготовки в вузах отнесли педагогическое образование, лечебное дело, стоматологию, радиотехнику, строительство, юриспруденцию, химическую технологию, нанотехнологии, ветеринарию и машиностроение. В колледжах и техникумах абитуриенты смогут освоить сестринское дело, эксплуатацию электрооборудования, судовождение, поварское и кондитерское дело, ремонт автотранспорта, преподавание в начальных классах и металлообработку.

Ключевым преимуществом целевого обучения выступает гарантированное трудоустройство, однако студенты обязаны отработать у заказчика от трех до пяти лет. Нарушение условий договора и уклонение от обязательной отработки влечет за собой административную ответственность и крупные штрафы по статьям КоАП РФ. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при взыскании неустойки виновным грозит задержание на двенадцать суток.

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