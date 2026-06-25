Томские вузы выделили 650 мест для целевого обучения

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП
Томские университеты зарезервировали свыше шестисот мест для абитуриентов по целевому набору. В вузах и колледжах определили квоты для будущих специалистов, что регламентируется федеральным законодательством об образовании. Об этом рассказали сегодня в профильном ведомстве.
Для программ среднего профессионального образования предложено почти шестьсот договоров. К наиболее востребованным направлениям подготовки в вузах отнесли педагогическое образование, лечебное дело, стоматологию, радиотехнику, строительство, юриспруденцию, химическую технологию, нанотехнологии, ветеринарию и машиностроение. В колледжах и техникумах абитуриенты смогут освоить сестринское дело, эксплуатацию электрооборудования, судовождение, поварское и кондитерское дело, ремонт автотранспорта, преподавание в начальных классах и металлообработку.
Ключевым преимуществом целевого обучения выступает гарантированное трудоустройство, однако студенты обязаны отработать у заказчика от трех до пяти лет. Нарушение условий договора и уклонение от обязательной отработки влечет за собой административную ответственность и крупные штрафы по статьям КоАП РФ. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при взыскании неустойки виновным грозит задержание на двенадцать суток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томичка потеряла 6 тысяч рублей при попытке устроиться на работу
«Легче станет, когда похолодает»: Доцент ТГУ обозначила время исчезновения мошки с томских улиц
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru