Томичка потеряла 6 тысяч рублей при попытке устроиться на работу

Девушка поверила аферистам и перевела сумму Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томичка потеряла 6 тысяч рублей при попытке оформления на работу. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

Девушка разместила публикацию о поиске работы, после чего с ней связались лжесотрудники якобы международного агентства по подбору персонала. Обсудив детали трудоустройства, аферисты отправили трудовой договор на иностранном языке и потребовали тысячу триста рублей за его перевод. Затем мошенники убедили потерпевшую перевести еще деньги на оплату налога с будущей зарплаты, пообещав вернуть средства. Выполняя инструкции, томичка лишилась в общей сложности около шести тысяч рублей, после чего аферисты перестали выходить на связь.

За совершение мошенничества федеральное законодательство предусматривает суровое наказание. Виновным по статье 159 УК РФ грозят крупные денежные штрафы, принудительные работы и лишение свободы. Также стоит помнить, что любые противоправные действия в сети интернет фиксируются правоохранительными органами, а за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при задержании подозреваемых предусмотрено административное задержание на срок до двенадцати суток.

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