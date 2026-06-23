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Короткое сибирское лето сопровождается целым рядом неприятных факторов. Помимо утомительной жары, многочисленных коммунальных раскопок, закрытых для проезда участков улиц и длительного отсутствия горячей воды, жителей Томска и области терзают мошка и комары. Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных ТГУ, доцент Анастасия Симакова сообщила «КП-Томск», что увеличению численности мошек в этом году способствовали высокий уровень воды в реках из-за многоснежной зимы и теплый июнь. С комарами ситуация обстоит несколько иначе.
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«Комары холодоустойчивые, затяжная весна и много водоемов способствовали тому, что они успели спокойно выплодиться, поэтому в этом году их численность несколько выше обычной. Численность комаров пойдет на спад в августе», — сообщила доктор биологических наук.
К сожалению, мошка даже не думает исчезать с томских улиц. У этих насекомых будет вторая генерация в июле, когда их вновь станет много, а в случае с теплым августом может быть и третья генерация в августе. «Легче станет, когда похолодает, то есть в августе-сентябре», — предупредила доцент ТГУ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Универсального средства спасения от насекомых нет, репелленты нужно подбирать с осторожностью, они могут вызывать аллергические реакции.
У лета 2026 года нет шанса стать рекордным по численности насекомых в Томской области. По словам Анастасии Симаковой, в 90-е годы прошлого века численность комаров в регионе бывала значительно выше. Мошка в таком количестве, как сейчас, появились у нас из-за того, что вода в реках стала более прозрачная и чистая.
Завкафедрой ТГУ также отметила, что мошка есть во всех регионах России, исключение — высокогорье и те места, где нет рек.
Мошка нападает на свою добычу на открытом воздухе, в светлое время суток, при температуре воздуха + 15, +20 градусов и выше. Большинство видов комаров наиболее активны в сумерках — ранним вечером и ранним утром.
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