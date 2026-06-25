Промышленность Томска упала на полтора процента

Некоторый спад фиксируется в обрабатывающем производстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Индекс промышленного производства в Томской области снизился на полтора процента в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Томскстат. Статистическое ведомство опубликовало данные в рамках федерального законодательства об официальном статистическом учете, которые требуют от предприятий региона неукоснительного соблюдения норм отчетности.

В мае текущего года индекс промышленного производства составил девяносто восемь и семь десятых процента к маю две тысячи двадцать пятого года и девяносто девять и пять десятых процента к апрелю. Спад произошел в сегментах энергетики и обрабатывающих производств. При этом в добыче показатель сохранился на уровне ста процентов в годовом выражении, в обрабатывающем секторе он упал до девяносто семи и пяти десятых процента, а в энергетике снизился до семидесяти двух и восьми десятых процента.

За период с января по май общая ситуация выглядит более оптимистично. Индекс промышленного производства по всем направлениям деятельности зафиксирован на уровне ста четырех и восьми десятых процента. В энергетике значение составило девяносто семь и три десятых процента, в обработке — сто один и восемь десятых процента, в добыче — сто шесть и один десятых процента.

Стоимостной объем выпуска пищевых продуктов увеличился на четыре и одну десятую процента, нефтепродуктов — на четырнадцать процентов, электроники — на одну и три десятых процента. Снижение зафиксировано по направлениям производства напитков, в том числе различных категорий, электрооборудования и резиновых изделий.

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