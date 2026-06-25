Кузбасс выкупил томский крематорий после скандала с пропажей на 150 миллионов

Сделка произошла на фоне скандала между учредителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Действующий крематорий в Томске перешел в собственность компании из Кемеровской области. Сделка была заключена на фоне крупного финансового скандала, связанного со строительством аналогичного объекта в Кемерове, сообщает телеграм-канал «Похоронный траст».

Причиной смены собственника стал корпоративный конфликт между соучредителями кемеровского проекта. Один из директоров обвинил партнеров в хищении около 150 миллионов рублей, вложенных в строительство. По данному факту может быть возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате вверенного имущества в крупном размере, что влечет за собой лишение свободы. За неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при расследовании подобных преступлений предусмотрено административное задержание на срок до 12 суток.

Приобретенное предприятие функционирует с 2022 года и за три с половиной года провело около 6,5 тысяч процедур. В последние месяцы объем услуг стабилизировался на уровне 150 операций ежемесячно, что составляет значительную долю от общей смертности в городе (около 675 человек). В самом Кемерове строительство собственного крематория до сих пор не завершено.

Деятельность ритуальных служб строго регламентируется федеральным законодательством и санитарными нормами.

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