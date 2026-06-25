Томские ученые создали полный цикл производства топлива из отходов

Для исследований альтернативных видов топлива в ТПУ создан парк оборудования. Фото: ТПУ

Томский политехнический университет объявил о создании первого в России многоступенчатого комплекса производства и испытания всех видов альтернативных топлив.

«На данный момент внутри университета реализован полный технологический процесс — начиная от подбора компонентного состава и обоснования сырья для производства экологичного биотоплива и заканчивая тестированием перспективных составов топлива на группе пилотных стендов с двигателями разного назначения», — уточнил директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Дмитрий Глушков.

Ученый отметил, что исследования направлены на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, а также на уменьшение вредных выбросов при сжигании топлив по сравнению с традиционными ископаемыми аналогами.

Среди основных типов сырья в вузе используют рыжиковое, талловое, рапсовое масла и кулинарные жиры, а также различного рода отходы. Для получения образцов применяют, в том числе, гидрокрекинг. Затем проводятся лабораторные исследования характеристик зажигания и горения отдельных капель топлива. По их результатам отбираются наиболее перспективные составы, на основе которых нарабатываются опытные образцы альтернативного жидкого топлива для более масштабных испытаний.

Теперь томский вуз по заказам индустриальных партнеров способен проводить большой комплекс тестирований, позволяющих сравнить и продемонстрировать отличия новых видов топлива от традиционных и коммерчески распространенных.

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