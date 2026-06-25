Жители томского поселка одолжили денег знакомой по просьбе в мессенджере

Главное правило: прежде чем переводить деньги, перезвоните тому, кто просит в долг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники взломали аккаунт жительницы Томского района в мессенджере и от ее имени отправили сообщения всем контактам с просьбой занять денег. В УМВД России по Томской области сообщили, что деньги, ничего не уточняя и не перезванивая, перевели сразу два жителя поселка Рассвет. В тексте сообщения с просьбой занять денег говорилось, что занимающая их женщина отдаст долг буквально на следующий день.

Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

В каком именно мессенджере был взломан аккаунт, в полиции не уточнили.

Вид мошенничества, когда аферисты взламывают аккаунты в мессенджере и просят занять им денег от имени владельца профиля, даже с натяжкой нельзя назвать новым. При получении сообщения с просьбой одолжить деньги, самым правильным будет перезвонить и убедиться, что в долг просит реальный владелец аккаунта.

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