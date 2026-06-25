Томские врачи вылечили ребенка с ветряной оспой буллезной формы

Ветряная оспа — высокозаразная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Обычно она протекает легко, но может иметь опасные осложнения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи томской горбольницы №1 вылечили ребенка с тяжелым течением ветряной оспы. В департаменте здравоохранения Томской области сообщили, что в детское инфекционное отделение пациент поступил в тяжелом состоянии: с высокой температурой и сыпью по всему телу.

Специалисты диагностировали у мальчика ветряную оспу буллезной формы, с крупными дряблыми пузырями на коже. Ветрянка сопровождалась бактериальной инфекцией. Чтобы исключить поражение центральной нервной системы, ребенку провели параклинические исследования, затем подключили противовирусную, антибактериальную и симптоматическую терапию.

В ходе лечения новые элементы сыпи на кожи перестали появляться, а старые перешли в стадию корочек. Ребенок стал активнее, к нему вернулся аппетит. Мальчика выписали домой полностью выздоровевшим. Возраст пациент в депздраве уточнять не стали.

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