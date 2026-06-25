В Томске для движения закрывают участок проспекта Кирова

Томичам нужно тщательно отслеживать информацию о закрытых для движения улицах, она обновляется ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной участок проезжей части закрывают для движения в Томске. На этот раз — проспект Кирова. По информации городских властей, вечером в пятницу, 26 июня, начнутся аварийные работы на тепломагистрали между улицами Косарева и Елизаровых. Движение будет закрыто с вечера пятницы, 26 июня, до 4.00 понедельника, 29 июня.

У троллейбусов №5 конечной временно станет остановка «площадь Кирова». Отсюда троллейбусы будут стартовать в обратном направлении. Троллейбусный маршрут №7 ходить в выходные не будет.

Автобусы будут объезжать Кирова через Артема и Елизаровых.

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