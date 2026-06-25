Дождь возможен только в дневные часы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 26 июня. В Томской области предстоящая ночь пройдет преимущественно без осадков, в отдельных районах возможны туманы, днем — местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный, западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем при грозах до 16 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +13…+18°С, днем ожидается +27…+32 градуса.

В Томске в ночь на 26 июня существенных осадков не будет, днем — местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем при грозе до 16 м/с.

Температура воздуха в областном центре ночью составит +14…+16°С, в дневные часы столбики термометров поднимутся +28…+30 градусов.

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