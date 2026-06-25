На нескольких томских улицах 25 июня внезапно выключили свет

Аварию устраняют, электричество вот-вот вернется в дома томичей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аварии без электричества в четверг, 25 июня, остались дома, офисы и магазины, расположенные в Советском районе Томска. По информации издания «Аргументы и Факты — Томск», на ГРЭС-2 отключились два фидера.

Отключение света произошло около 11.20 в домах на улицах Шевченко, Алтайской, Герцена, Енисейской, проспекте Фрунзе и переулке Фруктовом. Коммунальные службы рассчитывают устранить проблему максимум в течение трех часов.

Из-за аварии приостановлено движение трамваев на участке по улице Лебедева от Комсомольского проспекта до Колхозной, а также по переулку Фруктовому.

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